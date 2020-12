Wer ist hier wer? Kate Moss (46) hatte in den 90er-Jahren ihren großen Durchbruch und zählt bis heute zu den weltweit erfolgreichsten Models. Seit 2002 ist sie außerdem Mutter einer Tochter, und die tritt offenbar in die Fußstapfen der Britin. Lila (18) zeigte bereits im Oktober bei der Paris Fashion Week, dass sie für den Laufsteg geboren ist. In der Vergangenheit war Fans auch schon häufiger eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Kate und Lila aufgefallen. Jetzt stellte das Mutter-Tochter-Duo einmal mehr unter Beweis, dass sie sich wie aus dem Gesicht geschnitten sind!

Ende November launchte das ehemalige Supermodel seine Marke Eyescapes. Das Modelabel produziert nachhaltige Kleidung und verkauft aktuell sechs Teile, die preislich zwischen 20 und 100 Euro liegen. Um ihre Produkte zu bewerben, stellte sich Kate kurzer Hand selbst vor die Kamera – aber nicht ohne ihren 18-jährigen Nachwuchs. Dabei heraus kamen Schnappschüsse, auf denen man vermuten könnte, dass Kate und Lila nicht Mutter und Tochter, sondern Schwestern sind. So sehen es zumindest einige der Fans auf Instagram. "Du hast die coolste Mutter auf der Welt und du siehst ihr so ähnlich", heißt es in nur einem der zahlreichen Kommentare unter den Werbebildern auf Lilas Insta-Profil.

Aber nicht nur die 46-Jährige präsentiert stolz ihren Model-Nachwuchs im Netz. Erst vor Kurzem gab auch Leni (16), die Tochter von Heidi Klum (47) und Flavio Briatore (70), gemeinsam mit ihrer berühmten Mama ihr Model-Debüt. Zusammen zieren sie das Cover der deutschen Ausgabe der Vogue.

Getty Images Lila und Kate Moss bei der Dior-Fashionshow in Paris

Getty Images Lila und Kate Moss im Juni 2019 in Paris

Instagram / heidiklum Leni, Heidi und Erna Klum im November 2020

