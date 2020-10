Kate Moss (46) ist der Name schlechthin in der Modebranche! 1992, mit 18 Jahren, hatte die schöne Blondine ihr Laufsteg-Debüt und seitdem geht es nur noch bergauf. Mittlerweile ist sie eine echte Stilikone. Im Jahr 2002 kam dann die kleine Lila Moss (18) zur Welt. Die mittlerweile 18-Jährige tritt nun im gleichen Alter in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama und macht ihrem Nachnamen dabei alle Ehre.

Die schöne Lila eröffnete das nächste Kapitel ihrer Modelkarriere und die Laufstegshow von "Miu Miu" auf der Pariser Fashion Week. Ihre Mama platze vor Stolz! Auch Lila zeigte sich dankbar und postete bei Instagram direkt ein Bild von der Show mit den Worten "Danke, für diese Möglichkeit". Danach schauten sich Mama und Tochter die restlichen Shows noch gemeinsam an. Das Besondere dabei: Aufgrund der aktuellen Lage waren nur wenige Gäste vor Ort und der Großteil der Zuschauer sah die Show online.

Wie Fox News berichtet, freut sich Mama Kate über die Modelträume ihrer Tochter und wird sie bei allem unterstützen. Die beiden standen sogar schon zusammen vor der Kamera! Gemeinsam waren sie auf dem Cover der Vogue zu sehen.

Model Lila Grace Moss

Lila und Kate Moss

Lila Moss, Tochter von Kate Moss

