Da ist er ganz der stolze Papa! Fußballstar Jérôme Boateng (30) hält Privates, wie die meisten Deutschen Nationalspieler, weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ab und zu lässt er seine Fans jedoch an seinem Leben teilhaben. Neben vielen Fotos vom Training und von Unterwegs postet er hin und wieder auch mal Schnappschüsse aus dem Familienalltag. Jetzt präsentierte er voller Stolz seine süßen Zwillingstöchter in coolen Outfits!

Vor Kurzem erst veröffentliche er auf Instagram ein Foto von sich und seinen Mädchen Lamia und Soley (7) in Trachtenoutfits. Mit dabei und die Zwillinge an den Händen haltend: seine Schwester Avelina. Die glückliche Tante passte ihre Haare ganz den Frisuren der Mädels an. Nun zeigen sich seine "kleinen Minnie-Mäuse" mit hochgesteckten Zöpfen und bunten Outfits ganz modebewusst auf einem geblümten Teppich.

Auch Papa Jérôme ist für seinen ausgefallenen Style bekannt. Der Kicker ist mittlerweile eine echte Modeikone. Ob er auch seinen Töchtern als Fashion-Vorbild beim Styling geholfen hat?

Instagram / iam.avelina Jérôme Boateng und seine Schwester Avelina

Anzeige

Instagram / Jeromeboateng Jérôme Boateng mit Sherin Senler und den gemeinsamen Zwillingen Soley und Lamia

Anzeige

Alexander Hassenstein/Getty Images Jérôme Boateng im WM-Stadion in Kazan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de