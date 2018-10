Neue Duett-Partnerin für Pink (39)! Dass die Sängerin ein Familienmensch ist, steht außer Frage. Gerade erst hat sie ihre Liebsten mit auf Welt-Tournee genommen. Für ihre Kinder Willow (7) und Jameson (1) sind sie und Mann Carey Hart (43) aber auch die größten Vorbilder. Einiges hat sich das Töchterchen ja schon von Mama Pink abgeschaut. Doch nicht nur den Rockstar-Look machte die Kleine nach. Jetzt tat Willow den ersten Schritt in Richtung Gesangskarriere!

Am Mittwoch veröffentlichte Atlantic Records ein Video von der ersten Pink-Willow-Gesangseinlage im Tonstudio. Doch die beiden sangen nicht irgendeinen Song. "A Million Dreams" aus dem populären Musicalfilm "The Greatest Showman" mit Hugh Jackman (50) gaben die beiden zum Besten. Da ging nicht nur ein Traum für Töchterchen Willow in Erfüllung. "Kein anderes Musical hat mir seit ich ein kleines Kind war so viel für mein Herz gegeben", sagte die Sängerin im Video. Für sie sei es unbeschreiblich, dass ihre Tochter so etwas erleben darf. "Das ist mit Abstand unser Lieblingsfilm", gab die Interpretin zu.

Das Gesangstalent hat die Siebenjährige eindeutig von ihrem Vorbild geerbt. Ganz selbstbewusst sang Willow ins Mikrofon und wurde dabei, neben Rumalbereien mit Mama, tatkräftig von ihr unterstützt. Zusammen mit anderen Songs wird die Aufnahme auf dem Tribute-Album "The Greatest Showman – Reimagined" erscheinen. Angelehnt an den Soundtrack zum Musicalfilm werden die Hits des weltweit meistverkauften Albums 2018 unter anderem von Stars wie Missy Elliott (47), Kelly Clarkson (36) oder James Arthur (30) gecovert.

Christopher Polk / Staff Willow Sage Hart und Pink beim Super Bowl

Anzeige

Christopher Polk/Getty Images) Pink, Willow und Carey Hart auf den MTV Video Music Awards

Anzeige

Frederick M. Brown/ Getty Images Carey Hart, Willow Sage Hart und Pink auf der Premiere von "Alice" 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de