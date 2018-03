Willow Hart (6) arbeitet schon fleißig am Rockstar-Look! Sängerin Pink (38) ist für ihre stets eigenwilligen Styles bekannt. Mal schritt sie lässig im Anzug über den roten Teppich, ein andermal schwebte sie im schicken Kleid an den Paparazzi vorbei. Eine, die diesen coolen Stilmix schon fast genau so gut beherrscht, ist ihr Töchterchen Willow. In der Vergangenheit sah man den wilden Spross schon rasant Motorcross fahren, oder mit Mama im Partner-Krawattenträger-Look. Jetzt verzauberte die Sechsjährige Pinks Follower ganz mädchenhaft mit einem supersüßen Schminktutorial auf Instagram.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de