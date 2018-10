Philipp Stehler (30) scheint in Liebesdingen wieder glücklich zu sein. Nach der Trennung von Ex-Bachelor in Paradise-Kollegin Pamela Gil Mata zeigt sich der Muskelmann seit einigen Tagen wieder an der Seite einer Frau. Die aktuelle Auserwählte: Bloggerin Antonia Elena. Sogar einen Knutscher auf den Mund teilten die beiden schon im Netz und machten so deutlich: Hier geht mehr als nur Freundschaft. Nachdem Philipp die vergangene Woche in Tonis Heimat München verbracht hatte, steht jetzt der Gegen-Besuch an: Die Influencerin reiste für ihren Schatz nach Berlin.

Aktuell scheinen die Netz-Stars eine Fernbeziehung führen zu müssen. Schließlich lebt Phil in der deutschen Hauptstadt, während Antonia in der Oktoberfest-Metropole wohnt. Eine Strecke, die die zwei, um sich regelmäßig sehen zu können, selbstverständlich zurücklegen. Aktuell besucht Toni den Ex-Bachelorette-Hottie in seinem Heim. Und wie verbringen die beiden ihre gemeinsame Zeit? Neben einigen Restaurant-Dates natürlich vor allem mit Training. Schließlich sind die Blondschöpfe gleichermaßen Fitness-begeistert.

Zwar bestätigten Philipp und Antonia ihre Liebe noch immer nicht offiziell, sie setzen allerdings immer wieder Zeichen, die für sich sprechen: Sie verbringen quasi jede freie Minute miteinander, er nimmt sie vor Negativ-Schlagzeilen in Schutz und sie posten öffentliche Kuschel-Pics.

Instagram / antoniaelena.official Philipp Stehler und Antonia Elena, Influencer

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Antonia Elena im Oktober 2018

Instagram / antoniaelena.official Philipp Stehler und Antonia Elena

