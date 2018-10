Josephine Welsch kann ihr Glück noch nicht ganz fassen! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wurde kürzlich zum ersten Mal Mutter. Nachdem die Fans der Influencerin schon einen Tag zuvor wild spekuliert hatten, teilte die Blondine am vergangenen Sonntag schließlich die freudige Nachricht mit ihren Anhängern. Jetzt meldeten sich die Blondine und ihr Partner Robert Dallmann erneut bei ihren Followern und bewiesen mit einem süßen Schnappschuss: Die beiden Eltern sind einfach nur happy!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die junge Mutter jetzt ein Foto von ihrem kleinen Spross und ihrem Liebsten. Behutsam hält der stolze Vater das Baby auf der Aufnahme in den Armen und drückt dem Fratz einen Kuss auf. "Es ist ein Wunder. Gesund, wunderschön und wir sind überglücklich. Da ist etwas passiert, was man nicht in Worte fassen kann", schrieb die Laiendarstellerin in der Bildunterschrift.

Auch der ehemalige Hundetrainer scheint von der Geburt seines Kindes noch immer völlig überwältigt zu sein. "Vielen, vielen Dank für die ganzen Nachrichten, für die ganzen Glückwünsche. [...] Wir freuen uns sehr und sind glücklich", offenbarte der Bartträger in seiner Instagram-Story.

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch und Robert Dallmann mit ihrem Baby

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch und ihr Freund Wolf

