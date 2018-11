Jetzt ist es offiziell. Das diesjährige Bachelorette-Paar Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30) hat sich getrennt – zuvor hatte es schon einige Krisengerüchte gegeben. Vor Kurzem erst waren die Masterstudentin und der Personal-Trainer aus einem gemeinsamen Pärchenurlaub in Griechenland zurückgekehrt, wenig später gaben sie dann das Ende ihrer Beziehung bekannt. Doch war das Liebesaus des Reality-TV-Paares abzusehen? Promiflash sprach darüber mit zwei ehemaligen Show-Konkurrenten von Alex.

Kurz vor Bekanntwerden der Trennung waren die Bachelorette-Teilnehmer Maxim Sachraj (29) und Filip Pavlovic (24) im Promiflash-Interview noch geteilter Meinung über die Partnerschaft gewesen. Auf die Frage, ob Nadine und Alex noch zusammen seien, antworte Male-Model Maxim beispielsweise: "Ich glaube es nicht." Fitnessfreund Filip hingegen schätzte die Lage bei dem Pärchen komplett anders ein. Er entgegnete auf die gleiche Frage: "Also, ich glaube an die wahre Liebe bei den beiden."

Andere ehemalige Nebenbuhler waren da kritischer und unterstellten Alex sogar, nur wegen des Ruhms bei der Show mitgemacht zu haben. So hatte Ex-Kandidat Eddy Mock schon beim großen Wiedersehen nach dem TV-Finale erklärt: "Er ist ein intelligenter Mann und weiß, was er tut. Man kann schon sagen, dass er genau weiß, in welche Richtung er gehen will." Nadine und Alex selbst gaben an, keine Basis mehr für eine weitere Beziehung zu sehen.

Instagram / maxim_sachraj Maxim Sachraj

Random Pace Agency Ex-Bachelorette-Kandidat Filip

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Eddy

