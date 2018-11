Stößt Betty Taube (23) jetzt die Queen of Halloween vom Thron? Bei der diesjährigen Sause von Gruselfan Heidi Klum (45) gaben sich nicht nur Stars wie Bella Hadid (22) und The Weeknd (28) die Klinke in die Hand, die Modelmama überzeugte auch diesmal mit ihrem Pärchenkostüm als Shrek und Prinzessin Fiona mit ihrem Freund Tom Kaulitz (29). Eine Beauty machte mit ihrem Horror-Look allerdings ganz schön von sich reden – und konnte auch die Fans deutlich überzeugen.

Betty gehört als Viertplatzierte der neunten Staffel von Germany's next Topmodel zu Heidis Küken. Für die Feier in New York verkleidete sie sich als das "The Ring"-Girl Samara aus dem Mystery-Thriller von 2002 und lieferte damit eine schaurig-schöne Performance ab. Bei ihren Fans auf Instagram schlich sie sich damit nicht nur in die Albträume, sondern auch in die Herzen. "Echt super, du siehst ja echt gruselig aus, da sind bestimmt jede Menge Leute weggerannt vor dir", freute sich ein Follower.

Auch die Promiflash-Leser zeigten sich begeistert von Bettys Kostüm. In einer Umfrage wählten 54,5 Prozent der 4.871 Teilnehmer die Verkleidung zum besten Kostüm. Dagegen kamen andere Gäste, wie Jorge Gonzalez (51) als Vogel mit 9,6 Prozent oder Bella Hadid als Beetlejuices Braut mit 9,4 Prozent nicht an.

Getty Images Betty Taube-Günter bei Heidi Klums Halloween-Party 2018

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum an Halloween 2018

Anzeige

Matthias Nareyek / Freier Fotograf / Getty Images Betty Taube, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de