Die Stars und Sternchen haben sich pünktlich zum Fest des Grauens mal wieder ordentlich in Schale geschmissen – schließlich lud Modelmama Heidi Klum (45) am 31. Oktober wieder zu ihrer berühmten Halloween-Party in New York. Während sie und ihr Liebster Tom Kaulitz (29) als Fiona und Shrek die Fotografen begeisterten, fielen auch viele von Heidis Gästen durch ihre besondere Kreativität auf. Diese Looks waren die besten des Gruselabends!

Beim Anblick von Betty Taube-Günter (23) lief einem am Red Carpet ein wahrer Schauer über den Rücken. Als Samara aus dem bekannten Horrorfilm "The Ring" verkleidet, lieferte sie im Blitzlichtgewitter eine Show zum Fürchten ab. Auch Sänger The Weeknd (28) und seine Modelfreundin Bella Hadid (22) ließen sich nicht lumpen und verwandelten sich für das Fest in Beetlejuice und seine Braut aus Tim Burtons (60) gleichnamigen Streifen.

Weniger Angst einflößend, dafür aber mit voller Überzeugung tanzte Ariana Grandes (25) großer Bruder Frankie Grande (35) über den roten Teppich. Als silberner Troll passte er perfekt zu dem Kostüm der Gastgeberin. Laufsteg-Profi Jorge Gonzalez (51) glänzte in einem schicken Federkleid als wahrhaftiger Paradiesvogel.

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum an Halloween 2018

Getty Images The Weeknd und Bella Hadid bei Heidi Klums Halloween-Party 2018

Getty Images Frankie Grande an Halloween 2018

Getty Images Jorge Gonzalez bei Heidi Klums Halloween-Party 2018



