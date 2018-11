Rafi Rachek kann es einfach nicht lassen! Nachdem am Donnerstagvormittag Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30) bekannt gaben, kein Paar mehr zu sein, meldete sich der eine oder andere Bachelorette-Kandidat zur Traumpaar-Trennung zu Wort. Machten sich die ersten Beiträge wie zum Beispiel von Ex-Rosenboy Sören Altmann noch spielerisch über das Liebes-Aus lustig, wetterte Rafi Rachek nun bitterböse los: In einem Realtalk unterstellte er Nadine und Alex, ihre "Fake-Liebe" nur fürs Geld aufrechterhalten zu haben!

In seiner Instagram-Story wetterte der Personal Trainer ungeniert drauf los: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass das ganze eine Fake-Lovestory ist. Aber dass so viel Fake dahintersteckt, hätte selbst ich nicht gedacht!" Vor allem, dass Alex und Nadine noch einen gesponserten Urlaub nach Santorini kurz vor dem Bruch angetreten hätten, stieß dem 28-Jährigen übel auf. Am Ende sei es bei den beiden doch nur ums "Taschengeld" gegangen. Ziemlich üble Anschuldigungen, die der Kölner da vom Stapel ließ.

Ob sich Rafi mit diesen fiesen Behauptungen aber nicht zu sehr auf dünnes Eis begibt? Schon sein Post zur Trennung, in dem er Alex auf fiese Art und Weise imitierte und sein Statement ins Lächerliche zog, kam bei seinen Followern nicht wirklich gut an. Einige seiner Fans warfen dem Bartträger sogar vor, respekt- und niveaulos zu sein. Was sagt ihr zu Rafis Realtalk? Stimmt ab!

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein, bekannt aus "Die Bachelorette"

Instagram / rafiedlind & alexander_hindersmann Rafi Rachek und Alexander Hindersmann, Ex-Bachelorette-Kandidaten

Instagram / Rafiedlind Rafi Rachek, Ex-Bachelorette-Kandidat

