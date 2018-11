Sie wollen ihre Liebe nicht länger verstecken! Nach wochenlangen Spekulationen und etlichen Schlagzeilen machten Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat Philipp Stehler (30) und Influencerin Antonia Elena ihre Beziehung augenscheinlich offiziell. Und jetzt, wo die Katze aus dem Sack ist, zelebrieren die Turteltauben ihr Glück auch in den sozialen Netzwerken. Zu Halloween posten die zwei nun endlich auch ein erstes gemeinsames Pärchen-Pic in ihren Feeds und zeigen sich dabei ziemlich freizügig.

Am Mittwochabend veröffentlicht Philipp das sexy Foto auf seinem Instagram-Account. Bei so viel nackter Haut wird die Kostümierung doch fast zur Nebensache. Als blutverschmierter Teufel mit Sixpack schmiegt er sich an seine Freundin, die als Horror-Braut in Dessous samt Strapse ebenfalls nicht mit ihren Reizen geizt. Bei den Fans kommt dieser heiße Partnerlook jedenfalls gut an. "Hammer Kostüm" oder "Wow, tolles Bild", schwärmen zwei User in den Kommentaren. Die Bloggerin postet eine ganz ähnliche Aufnahme auf ihrem Profil. Doch neben vielen Komplimenten erntete sie auch wenig Kritik. "Für mich persönlich viel zu freizügig", schrieb ein Follower.

Anscheinend haderte auch die Social-Media-Beauty zunächst mit dem knappen Look – und besonders mit der Veröffentlichung des lasziven Schnappschusses. Denn als eine Userin sie für das mutige Outfit lobt, gibt Antonia zu: "Für das Foto war mein Mut noch da. Wobei, glaub mir, ich habe mich bisschen 'eingeschissen' vorm Posten." Wie gefällt euch der Grusel-Style der beiden? Stimmt ab!

Instagram / antoniaelena.official Philipp Stehler und Antonia Elena

Instagram / antoniaelena.official Philipp Stehler und Antonia Elena

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Bloggerin

