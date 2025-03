So prägend war Beziehung mit Brad Pitt für Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow (52) hat in einem Interview mit Vanity Fair offen über ihre Beziehung zu Brad Pitt (61) gesprochen, mit dem sie in den 1990er Jahren zwei Jahre lang liiert war. Die beiden hatten sich 1994 am Set des Films "Sieben" kennengelernt, und ihre romantische Verbindung hatte schnell auch die Öffentlichkeit in ihren Bann gezogen. 1996 folgte die Verlobung, doch diese hielt nicht lange: Bereits ein halbes Jahr später trennten sich die Schauspielerin und der "Troja"-Darsteller. Trotz der schmerzlichen Trennung spricht Gwyneth heute noch voller Bewunderung über Brad. Sie beschrieb ihn als "einen sehr faszinierenden Charakter" und zog einen überraschenden Vergleich: "Es ist so, als wäre ich mit Prinz William (42) oder so ausgegangen." Bis heute werde sie auf die Beziehung zu dem Leinwandstar angesprochen.

Bereits in der Vergangenheit hatte sich Gwyneth in Interviews über die Beziehung mit Brad geäußert. Im Podcast "Call Her Daddy" erklärte die zweifache Mama, dass es mit Brad "Liebe auf den ersten Blick" gewesen sei. Doch trotz großer Gefühle und einer Verlobung war Gwyneth damals noch nicht bereit, den Schritt in die Ehe zu gehen. Laut eigener Aussage habe sie die Verlobung gelöst, da sie innerlich "ganz durcheinander" gewesen sei. "Es war damals das Richtige, aber es war wirklich schwer", fügte sie hinzu. Brad, der neun Jahre älter war und genau wusste, was er vom Leben wollte, habe sich bereits in einem anderen Lebensabschnitt als sie befunden.

Die Beziehung der beiden Hollywood-Stars zählt bis heute zu den großen Romanzen der 1990er-Jahre. Heute ist Gwyneth jedoch glücklich mit dem Drehbuchautor Brad Falchuk (54) verheiratet. Den Co-Erfinder von American Horror Story heiratete die Blondine im Jahr 2018, nachdem rund vier Jahre zuvor ihre Ehe mit Chris Martin (48) – dem Sänger der britischen Band Coldplay – gescheitert war. Gemeinsam mit dem Musiker hat sie zwei Kinder: Tochter Apple und Sohn Moses Martin (18).

Getty Images Brad Pitt und Gwyneth Paltrow, 1999

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk am Valentinstag 2024

