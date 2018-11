It-Girl Paris Hilton (37), Schauspielerin Hilary Duff (31), O.C. California-Star Rachel Bilson (37) – sie alle haben eine Gemeinsamkeit: ihre Liebe zu Hunden. Auch Ashley Tisdale (33) ist stolze Hundemami. Seit 2008 ist der Malteser-Pudel-Mischling Maui ihr ständiger Begleiter. Mittlerweile ist die Hündin aber deutlich in die Jahre gekommen. Ging ihr beim Spaziergang mit ihrem Frauchen also vielleicht die Puste aus? Statt ihren Liebling an der Leine zu halten, trug die Beauty ihn lieber auf dem Arm.

Was für ein stylisches Duo! Als die High School Musical-Darstellerin vergangenes Wochenende in Los Angeles unterwegs war, setzte sie auf einen Look ganz in Weiß. Das sommerliche Outfit aus Chino-Hose und Jeansjacke rundete sie mit einer coolen Sonnenbrille und einem schicken Hut ab. Mit einem Kaffee in der einen Hand und ihrem plüschigen Gefährten in der anderen marschierte die geschäftige Blondine durch die Straßen – was für ein putziger Anblick.

Für Ashley ist Maui eine Art Seelenverwandte. Genau deshalb hoffe sie auch, dass sie noch lange gesund bleibe. In den vergangenen zehn Jahren war sie immer an ihrer Seite – und zwar in guten und in schlechten Zeiten. "Sie war immer für mich da, besonders in meinen Zwanzigern. Sie hat mir geholfen, alles durchzustehen – Trennungen, Dating und so", erklärte die 33-Jährige erst kürzlich in einer Episode von My Pet Tale.

WENN.com Ashley Tisdale

WENN.com Ashley Tisdale, Schauspielerin

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Hündin Maui

