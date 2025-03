Souveräne Mutter: So denkt Ashley Tisdale nach zweitem Kind

High School Musical-Star Ashley Tisdale (39) hat über ihr Leben als zweifache Mutter gesprochen und Einblicke in den Alltag mit ihrer zweiten Tochter Emerson gewährt, die im September zur Welt kam. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christopher French (42) zieht die Schauspielerin bereits die zweijährige Jupiter groß, die ihre kleine Schwester begeistert empfangen hat. "Jupiter ist einfach so eine tolle große Schwester, und sie ist wirklich besessen von ihrer kleinen Schwester, so sehr, dass ich sagen muss: 'Grenzen, Juju!'", erzählte Ashley in der neuesten Ausgabe von Us Weekly. Die frischgebackenen Eltern, die seit 2014 verheiratet sind, freuen sich darüber, wie leicht die Familie den Übergang von einem zu zwei Kindern gemeistert hat.

In dem Interview erinnerte sich die Schauspielerin daran, wie herausfordernd die erste Zeit als Neu-Mutter war. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter litt sie unter postpartaler Depression: "Beim ersten Kind hat man wirklich keine Ahnung, was auf einen zukommt, wie es aussieht und wie man die Dinge angeht." Sie sei sehr nervös gewesen. "Beim zweiten Mal fühlt man sich einfach viel sicherer." Emerson sei ein ruhiges Baby, das schon nach wenigen Monaten durchschlafe, und habe die Familie komplettiert. "Es ist eine wundervolle Erfahrung, und ich genieße jeden Moment", schwärmte Ashley. Auch das Stillen, das sie bei Jupiter als schwierig empfand, läuft durch die Verwendung einer tragbaren Milchpumpe dieses Mal deutlich entspannter. Die Technik ermögliche ihr, flexibler zu sein und neben ihrer Rolle als Mutter Freiheiten zu genießen.

Ashley und Christopher haben sich über die Jahre zu einem starken Team entwickelt. Laut der Schauspielerin würden sie zwar manchmal auf "unterschiedliche Erziehungsstile" setzen, hätten aber gelernt, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Während Chris in manchen Situationen der "striktere" Elternteil ist und sie die "Coole" gibt, wechseln die Rollen je nach Situation. Eine solide Partnerschaft sei ihr wichtig – auch mit Kindern sollte man die Harmonie in der Beziehung nie aus den Augen verlieren. Privat beschreibt sich Ashley als bodenständig, was kein Wunder ist: Schon während ihrer Zeit als Disney-Star war sie dafür bekannt, stets Wert auf Familie und enge Freunde zu legen.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale und Christopher French feiern ihren 10. Hochzeitstag

