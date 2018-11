Für Adam sucht Eva-Normalo Emanuel startete die Liebes-Suche vor laufender Kamera denkbar schlecht. Als erster männlicher Nackedei auf der vor Rhodos ankernden Jacht hätte er bei Gina-Lisa Lohfink (32) eigentlich gute Chancen gehabt, schließlich waren die zwei komplett alleine auf dem Schiff. Doch alles kam ganz anders! Wegen extremer Seekrankheit musste sich der Stuttgarter mehrfach übergeben und entschloss sich schließlich dazu, das schippernde Liebes-Abenteuer kurz zu verlassen, um einen Arzt aufzusuchen. Aber Emanuel kam nicht wieder zurück – zumindest bisher nicht!

Über die sang- und klanglose Verdrück-Nummer des 32-Jährigen wundern sich vor allem die Zuschauer. Auf Twitter machen sich die Show-Fans über den plötzlichen Abgang lustig. "R.I.P. erster Adam – wir kannten uns kaum", "Wo ist denn dieser Kotzer hin?" oder "Ist der gestorben oder warum kommt der nicht zurück?", lauten nur wenige der verwunderten Tweets.

Ein Glück, das es ziemlich schnell männlichen Nackedei-Nachwuchs gab. Mit Martin aus Chemnitz und Antonino aus Ludwigsburg hatte das Publikum vor den heimischen Fernseh-Bildschirmen schnell Ersatz in Sachen Testosteron. Mit den Worten "Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht so schlecht bestückt", zog Antonino zumindest Jacht-Kumpanin Mahta gleich in seinen Bann.

MG RTL D Gina-Lisa Lohfink, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

MG RTL D "Adam sucht Eva"-Kandidaten 2018

MG RTL D Antonino und Mahta bei "Adam sucht Eva"

