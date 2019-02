Bei Bahati Venus könnte es derzeit nicht besser laufen! Nachdem es in den vergangenen Monaten ruhig um die Ex von Richard Lugner (86) geworden war, kehrt sie jetzt mit voller Wucht in die Öffentlichkeit zurück – und hat für ihre Fans ein paar zuckersüße Neuigkeiten im Gepäck: Die "Nice"-Interpretin wird Mama! Doch damit nicht genug – gegenüber Promiflash lässt die Musikerin nämlich jetzt schon die nächste Bombe platzen: Bahati ist jetzt eine fast verheiratete Ehefrau!

"Ich freue mich, nun einen Mann gefunden zu haben, der große Eier hat. Damit meine ich, dass wir eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen", beginnt die 32-Jährige ihr Statement gegenüber Promiflash. Und tatsächlich: In dem 22-jährigen Tänzer Ivan scheint sie ihr perfektes Gegenstück gefunden zu haben. "Die kleine Bahati Venus von damals gibt es nicht mehr! Als selbstbewusste und selbstbestimmte Frau habe ich Ivan die Frage aller Fragen gestellt und er hat "Ja" gesagt. Wir sind überglücklich", bringt sie ihre Freude weiter zum Ausdruck.

Die nahende Hochzeit rundet das Familienglück der Eltern in spe perfekt ab. Dabei laufen die Vorbereitungen auf den gemeinsamen Nachwuchs auf Hochtouren. "Aktuell sind wir total eingebunden mit den Vorbereitungen für unsere Baby-Party", sagt die ehemalige Adam sucht Eva-Kandidatin nur.

Instagram / bahativenus Bahati Venus, Musikerin

Instagram / ivann_fox Ivan Fox und Bahati Venus

Instagram / bahativenus Bahati Venus, Ex-"Adam sucht Eva"-Kandidatin

