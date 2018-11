Da hat sie sich aber einen schnuckeligen Promi-Sprössling geangelt! Tänzerin Maddie Ziegler (16) wurde durch ihre Teilnahme an der US-amerikanischen Reality-TV-Show "Dance Moms" bekannt. Mit ihren Auftritten in der Serie überzeugte sie auch Sia (42). Die Sängerin schnappte sich den Teenager für ihre Musikvideos, damit Maddie darin ihr jüngeres Ich spielt. Auch abseits der Tanzfläche könnte es für die 16-Jährige derzeit kaum besser laufen. Sie soll den Sohn von Musiklegende Stevie Wonder (68) daten!

Wie ein Insider gegenüber People auspackte, trifft sich die Blondine seit einiger Zeit mit dem 17-jährigen Model Kailand Morris. Kennengelernt haben sich die Turteltäubchen am Set der Junior-Ausgabe der Show Dancing with the Stars, an der ihre beiden jüngeren Geschwister aktuell teilnehmen. Wie anonyme Quellen dem Magazin The Blast berichteten, hätten Maddie und der Beau "Spaß zusammen", aber es sei noch nicht "zu ernst".

Vor wenigen Wochen hatten die Teenies zusammen mit zwei Freunden einen Ausflug ins Disneyland gemacht. Ein Gruppenbild aus dem Freizeitpark postete Maddie anschließend auf Instagram. Ihre Fans zeigten sich von dem Anblick total verzückt. "Ihr seht so süß zusammen aus", lautete nur einer der zahlreichen positiven Kommentare unter dem Schnappschuss.

Getty Images / Larry Busacca Maddie Ziegler und Sia bei den Grammys 2015

Instagram / maddieziegler Maddie Ziegler, Kailand Morris und zwei Freunde im Disneyland

Instagram / kailandmorris Kailand Morris, Model

