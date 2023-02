Laut Insider: Maddie Ziegler und Freund Eddie sind getrennt!

Maddie Ziegler (20) geht wohl wieder als Single durchs Leben! Seit 2019 sollen die "Dance Moms"-Darstellerin und der Musiker Eddie Benjamin (21) ein Paar sein – ihre Beziehung machten die beiden aber erst im März 2020 öffentlich. Vergangenes Jahr erst gaben die beiden Künstler überraschend ihr Debüt auf dem Red Carpet. Doch damit soll wohl Schluss sein: Bei Maddie und Eddie ist alles aus und vorbei!

Dies berichtete zumindest ein Insider gegenüber People. Laut dem Bekannten, der Maddie und Eddie nahesteht, sollen sich die zwei übereinstimmend dazu entschlossen haben, getrennte Wege zu gehen. Weder die Tänzerin noch der Sänger äußerten sich bisher zu den Neuigkeiten.

Vergangenes Jahr erst plauderte Eddie gegenüber Promiflash aus dem Nähkästchen und sprach in hohen Tönen von Maddie. "Sie war schon immer sehr stolz auf mich und unterstützt mich sehr. Sie inspiriert mich so sehr!", schwärmte er. Bevor sie sich gedatet hatten, waren sie lange Zeit beste Freunde. Ob das auch weiterhin so bleibt? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Getty Images Maddie Ziegler, Tänzerin

Getty Images Maddie Ziegler und Eddie Benjamin in Los Angeles

Getty Images Maddie Ziegler mit Eddie Benjamin, Oktober 2021

