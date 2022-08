Maddie Ziegler und Eddie Benjamin geben Red-Carpet-Debüt!

Da sprühten förmlich die Funken! Bereits seit mehreren Jahren ist TV-Star Maddie Ziegler (19) glücklich vergeben. Die ehemalige "Dance Moms"-Darstellerin datet den Musiker Eddie Benjamin (20). Im Netz teilten die beiden immer wieder süße gemeinsame Schnappschüsse. Doch auf einem hochoffiziellen Event zeigte sich das Pärchen bis dato noch nicht zusammen – dieses Debüt feierten Maddie und Eddie jetzt bei einer echten Hollywood-Premiere!

Am Montag fand in Los Angeles die große Premiere des Streifens Bullet Train statt. Neben den Stars des Films wie Brad Pitt (58), Aaron Taylor Johnson und Joey King (23) gehörten auch Maddie und ihr Schatz zu den Gästen – und begeisterten die Fotografen am roten Teppich. Total verknallt posierten die beiden für die Kameras, der "Weatherman"-Interpret gab seiner Freundin sogar einen zarten Kuss auf die Wange.

Dass er die Tänzerin total vergöttert, hatte Eddie vor einigen Monaten auch im Promiflash-Interview deutlich gemacht. "Sie inspiriert mich so sehr", schwärmte der Sänger, der bereits als Vor-Act für Justin Bieber (28) auftrat, von Maddie.

Instagram / maddieziegler Eddie Benjamin und Maddie Ziegler

Getty Images Maddie Ziegler und Eddie Benjamin bei der Premiere von "Bullet Train"

Getty Images Maddie Ziegler bei der Premiere von "Bullet Train" in Los Angeles, August 2022

