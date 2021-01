Kailand Morris scheint ein echter Fitnessfreund zu sein! Der 19-Jährige ist eines der insgesamt neun Kinder von Soul-Legende Stevie Wonder (70). Im Dezember 2014 durfte der Sänger seine jüngste Tochter Nia auf der Welt begrüßen. Auch vor den Traualtar hat sich der blinde Popstar schon mehrere Male gewagt. So heiratete er seine Verlobte Tomeeka Robyn Bracy (45), die Mutter seiner jüngsten Kinder, im Jahr 2017 und ging damit seine dritte Ehe ein. Doch jetzt war es ausnahmsweise nicht Stevie, der für Aufmerksamkeit sorgte: Dieses Mal zog sein sein Sohn Kailand, beziehungsweise dessen durchtrainierter Körper, sämtliche Blicke auf sich.

Paparazzi entdeckten Kailand bei einem Spaziergang mit Kumpel Noah Brown. Auf den Schnappschüssen sind die Bauchmuskeln des Models, das gerade für eine Kampagne mit Bella Hadid (24) und Irina Shayk (35) posierte, nicht zu übersehen. Nur in eine bunt gemusterte Shorts gekleidet und mit einem Erfrischungsgetränk in der Hand setzt Kailand seinen durchtrainierten Body optimal in Szene. Es ist anzunehmen, dass er womöglich gerade eine schweißtreibende Sporteinheit hinter sich gebracht hat.

Auch sein Vater fühlt sich fitter als je zuvor. 2019 zog sich der 70-Jährige aufgrund gesundheitlicher Beschwerden aus der Öffentlichkeit zurück: Stevie musste sich einer Nierentransplantation unterziehen. Nach nur zehn Monaten hatte der Popstar allerdings freudige Nachrichten für seine Fans. "Es kommt mir vor, als wäre ich 40. Mir geht es einfach super", betonte er gegenüber der Daily Mail.

Instagram / kailandmorris Kailand Morris, Model

MEGA Kailand Morris und sein Freund Noah Brown im Januar 2021

Getty Images Stevie Wonder in Los Angeles

