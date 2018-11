Auch Prinz Charles (69) ist manchmal nur ein ganz normaler, stolzer Opa! Bereits drei Enkelkinder bescherte ihm sein ältester Sohn Prinz William (36), und bald kommt dank Sohn Nummer zwei, Prinz Harry (34), schon der vierte dazu. Über seine großväterlichen Freuden ließ der britische Thronfolger bisher wenig verlauten – bis jetzt! In einem Interview schwärmte der 69-Jährige von seinem ersten Enkel George (5)!

Wie Hello Magazine vorab berichtete, gewährt Charles in einer neuen BBC-Dokumentation ganz private Einblicke in sein Leben – und dazu gehört neben seinem Einsatz für die Umwelt und den Naturschutz auch seine Familie. In "Prince, Son and Heir: Charles at 70" wird der Sohn der Queen (92) auf seinem schottischen Anwesen in Birkhall begleitet. Dabei läuft Charles durch eine Baumsammlung, als er auf den ältesten Sohn von William und Kate (36) zu sprechen kommt. "Das ist Georges Holz", verkündet er, während er dabei auf einige Pflanzen deutet.

Kurz nach der Geburt des Jungen wurden in dem sogenannten Arboretum Dutzende von verschiedenen Baumarten gepflanzt. "Ich hoffe, es wird George gefallen, wenn sie größer werden so, wie er auch größer wird", erklärt Charles den Gedanken dahinter. Was haltet ihr von diesem Geschenk? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Prinz Charles in Darwin, Australien

Anzeige

Ranald Mackechnie/Royal Mail/WPA-Pool Prinz Charles, Queen Elizabeth, Prinz George und Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz George auf Kanada-Reise mit seinen Eltern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de