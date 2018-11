Wie bekommt man Karriere und Privatleben unter einen Hut? Das sind Gedanken, die sich auch Henriette Richter-Röhl (36) machen muss. Schließlich ist sie nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin: Die Sturm der Liebe-Bekanntheit ist außerdem seit stolzen 13 Jahren mit Walter Unterweger verheiratet. Ihre gemeinsamen Kinder setzen ihrer Ehe das Sahnehäubchen auf. So viel Glück in der Familie UND im Job kann aber auch ganz schön stressig werden, oder?

Bunte traf die 36-Jährige und hakte nach: Ist es nicht schwer, sich ständig in zwei zu teilen? "Ja, das ist schwierig. Aber am schwierigsten ist das Umschalten vom Mamasein zur Schauspielerin und zurück. Besonders, weil ich oft nur kurz am Wochenende zu Hause bin", antwortete der Fernsehstar. Allerdings bemühe Henriette sich, so oft wie möglich für ihren Mann und ihre Kids da zu sein – obwohl sie mittlerweile sogar einen Kinofilm nach dem anderen dreht.

Aufgrund der Seltenheit genieße die Ex-"Marienhof"-Darstellerin die gemeinsamen Mußestunden mit ihren Sprösslingen umso mehr. "Alles, was ich mit ihnen erlebe, möchte ich am liebsten auf einer inneren Festplatte abspeichern", verriet Henriette. Einen innigen Wunsch für ihre Zukunft als Ehefrau plauderte sie ebenfalls aus: Wenn ihre Kinder aus dem Haus sind, möchte sie mit ihrem Gatten aufs Land ziehen.

ARD/Jo Bischoff Alexander (Gregory B. Waldis) & Laura (Henriette Richter-Röhl),"Sturm der Liebe"-Paar, Staffel 1

Ralf Succo/WENN.com Henriette Richter-Röhl beim Deutschen Hörfilmpreis 2016

Foto: ARD/Susie Knoll Laura (Henriette Richter-Röhl) und Alexander (Gregory B. Waldis), "Sturm der Liebe"-Paar, Staffel 1

