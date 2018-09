Vor fast 13 Jahren ging Sturm der Liebe das allererste Mal auf Sendung. Seither flimmert die beliebte Nachmittagsserie fünfmal die Woche über die deutschen Mattscheiben – am heutigen Donnerstag sogar schon zum 3000. Mal. Anders als bei Soaps wie GZSZ oder Alles was zählt hat die Telenovela einen klar definierten Anfang, ein festes Ende und im Mittelpunkt jeder Staffel steht ein neues Protagonistentraumpaar. Doch welche Liebesgeschichte hat die meisten Zuschauer in ihren Bann gezogen?

Seit der Erstausstrahlung gab es 7977 Küsse, 44 Hochzeiten, 23 Scheidungen und 15 Morde am Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof zu sehen. Die meisten Zuschauer lockte das allererste Telenovela-Traumpaar Alexander (Gregory B. Waldis, 50) und Laura (Henriette Richter-Röhl, 36) am 18. Januar 2007 (Folge 304) vor die Bildschirme. Laut der Produktionsfirma Bavaria Fiction haben damals sage und schreibe 4,56 Millionen Zuschauer, das ist ein Marktanteil von 26,2 Prozent, um 15:10 Uhr "Sturm der Liebe" eingeschaltet. Eine Zahl, an die heutigen Staffeln nicht mehr heranreichen können: Derzeit schalten jeden Tag im Schnitt 1,5 Millionen Menschen ein, was immer noch ein sehr guter Marktanteil von 14 Prozent bedeutet.

Der Quoteneinsturz sei allerdings nicht verwunderlich, wie Produzentin Bea Schmidt im Interview mit der Deutschen Presse Agentur verriet: "Damals war der Hype am größten und wir hatten Quoten erreicht, die für eine tägliche Serie im Nachmittagsprogramm eigentlich unrealistisch waren. Dass es so nicht dauerhaft weitergehen konnte, war klar." Das Wichtigste für die Sturm-Fans ist allerdings, dass es weitergeht – und das tut es! Mit Helen Barke (23) und Julian Schneider (28) steht das stürmische Traumpaar für die 15. Staffel sogar schon in den Startlöchern.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.

Sturm der Liebe, ARD "Sturm der Liebe" feiert 3.000. Folge

Foto: ARD/Susie Knoll Laura (Henriette Richter-Röhl) und Alexander (Gregory B. Waldis), "Sturm der Liebe"-Paar Staffel 1

ARD/Christof Arnold "Sturm der Liebe"-Paar Helen Barke und Julian Schneider

