Das Körpergewicht spielt für Rocco Stark (32) überhaupt keine Rolle! Erst seit Juni dieses Jahres ist der Schauspieler mit seiner Nathalie verheiratet. Er selbst speckte nach der Trauung ganze acht Kilogramm ab – für seine Auserwählte will er schließlich top in Shape sein. Ob sich die Dunkelhaarige andersherum genau so in Form halten muss, um ihren Ehemann immer wieder aufs Neue von sich zu begeistern? Das verrät der Boltenhagener jetzt im Interview mit Promiflash!

Eigentlich steht der Besitzer eines Modegeschäfts eher auf schmale Frauen, wie er offenbart. Ein Glück, das seine Liebste immer in Topform ist. Aber keine Sorge, Nathalie. Auch mit ein paar Extra-Pfunden ist Rocco nicht gleich über alle Berge. "Das spielt da überhaupt keine Rolle, ob da ein paar Kilo mehr oder weniger drauf sind. Mir gefällt sie mit ein paar Kilo mehr sogar noch besser", gesteht der gebürtige Münchner.

Im Interview kommt der ehemalige Serien-Star aus dem Schwärmen über seine Gattin gar nicht mehr heraus: "Ich finde schon, dass meine Frau eine der hübschesten Frauen ist, die ich je kennenlernen durfte." Trotzdem: Um eine Kleinigkeit beneidet Rocco seine Angetraute. Sie habe einen verdammten Vorteil ihm gegenüber: "Ich sehe einfach so unfassbar sch**ße aus, wenn ich dick bin, aber bei ihr verteilt sich das fantastisch."

Instagram / roccostark Rocco Stark

Instagram / roccostark Rocco Stark (rechts) und seine Frau Nathalie

Instagram / nathaliiiie Nathalie, Ehefrau von Rocco Stark

