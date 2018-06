Das Hochzeits-Wirrwarr geht in die nächste Runde! Vor wenigen Stunden kehrte Rocco Stark (32) nach monatelanger Medien-Abstinenz mit Mega-News in die Schlagzeilen zurück: Der Reality-Star hat seine Nathalie tatsächlich geheiratet. Das bewiesen Fotos des frischgebackenen Ehepaars. Die plötzliche und völlig überraschende Enthüllung wirft allerdings auch einige Fragen auf. Diese vier kuriosen Rätsel beschäftigen seine Fans!

3. Was verbirgt sich hinter seinem neuen Instagram-Namen?

Seit Donnerstag läuft Roccos Social-Media-Account über die registrierte Marke "Die Stark's" – ob das der Titel einer geplanten TV-Show sein könnte? Die Werbetrommel hätten die beiden mit ihrer Trauung auf alle Fälle ordentlich gerührt. Es wäre auf jeden Fall in Zeiten der Lombardis, Katzenbergers und Co. nicht die erste Doku über ein Promi-Paar.

1. Warum hat das Paar so klein gefeiert?

Wie Promiflash von Insidern erfahren hat, sollen sich der Ex-Dschungelcamper und seine Nathalie auf Schloss Bothmer bei Boltenhagen im engsten Kreise das Jawort gegeben haben. Gerade einmal acht Personen standen auf ihrer Gästeliste. Merkwürdig – vor allem, wenn man bedenkt, wie groß allein die Familie Ochsenknecht ist – und wie gerne Rocco sein Glück in der Vergangenheit mit der Öffentlichkeit geteilt hat.

4. Was hat das Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern mit der Hochzeit zu tun?

Als käme die Hochzeit nicht schon überraschend genug, sorgte auch noch ein Glückwunsch vom Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern für Verwirrung: Auf Facebook gratulierte das Amt dem Paar zu seiner Vermählung: "Es war eine richtige Traumhochzeit mit weißer Kutsche vor einer malerischen Kulisse." Weiter heißt es in der Mitteilung des Ministeriums: "Im vergangenen Jahr schlossen hier übrigens 19 Paare den Bund fürs Leben. Schloss Bothmer war damit eines der beliebtesten Hochzeitsschlösser in Mecklenburg-Vorpommern. Alles Gute den Frischvermählten!"

2. Was hatte es mit ihrer öffentlichen Trennung auf sich?

Wir erinnern uns: Erst im März hatten die frischgebackenen Eheleute ihre On-Off-Beziehung nicht einfach nur erneut beendet – Rocco hatte sogar versichert, dass die Trennung dieses Mal endgültig und unwiderruflich sei. Doch ganz offensichtlich nicht! Wenige Monate später hat er die Frau geheiratet, von der die Medien nur noch die Trennung mitbekommen hatten.

