So feiert ein Topmodel Geburtstag! Am Samstag ist Kendall Jenner 23 Jahre alt geworden. Ihre berühmte TV-Familie gratulierte dem zweitjüngsten Spross im Netz mit etlichen zuckersüßen Throwback-Bildern. Kendalls Freunden – und vor allem ihrer BFF Bella Hadid (22) – reichten ein paar niedliche Erinnerungen aber offenbar nicht aus: Sie schmissen dem Model eine coole Geburtstagsparty – und zwar mit Partyhütchen und selbstgebackenem Kuchen!

In New York ließ die frischgebackene 23-Jährige es sich zu ihrem Ehrentag so richtig gut gehen. Zusammen mit bloß einer Hand voll Promi-Freunden – darunter Model Bella, Sängerin Justine Skye (23) und Rapper Tyler The Creator – hatte Kendall eine kleine Party auf die Beine gestellt, ganz stilecht mit selbstgebackenem Kuchen, Luftschlangen und Tierballons. Viele Gäste hatten für die verrückte Feier sogar noch einmal ihre Halloween-Kostüme herausgekramt. In Kendalls Instagram-Story ist außerdem zu sehen, dass das kleine Party-Trüppchen später noch in einer Limousine durch New York fuhr und an einer Karaoke-Bar haltmachte.

Die Keeping up with the Kardashians-Beauty scheint ihren Ehrentag zwar ziemlich ausgelassen begangen zu haben, doch von den Promi-Schwestern ist man eigentlich extravagantere Events gewöhnt. So feierte Kylie (21) ihren 21. Geburtstag vor wenigen Wochen beispielsweise mit fünf Partys.

Instagram / bellahadid Kendall Jenners Geburtstagskuchen

Instagram / bellahadid Kendall Jenners Geburtstagsparty

Instagram / bellahadid Kendall Jenner an ihrem 23. Geburtstag

