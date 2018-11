Hoch soll sie leben! Kendall Jenner (23) feierte am Samstag ihren 23. Geburtstag und natürlich wird sie da von all ihren Lieben mit Glückwünschen überhäuft. Nachdem Papa Caitlyn (69) und Mama Kris (62) ihrem Töchterchen schon mit rührenden Worten und süßen Fotos gratulierten, zog nun auch ihre ältere Schwester Kim Kardashian (38) nach. Das Throwback-Pic, das sie anlässlich des Ehrentags des Models postete, ist einfach zuckersüß.

Geschwisterliebe wie aus dem Bilderbuch! Auf Instagram veröffentlichte Kim einen superniedlichen Schnappschuss aus Kindertagen. Baby Kendall sitzt auf dem Schoß ihrer Sis und schaut ganz verträumt drein. Die kleine Maus muss damals höchstens ein Jahr alt gewesen sein. "Ich habe nie einen süßeren oder hübscheren Menschen, der so viel Spaß im Leben hat wie du, kennengelernt. Ich hoffe, du bekommst, an deinem Geburtstag alles, was du dir wünschst, weil du es verdient hast", kommentierte die 38-Jährige die Aufnahme.

Khloe (34) kramte ebenfalls in den alten Familien-Alben und suchte ein ganz goldiges Pic mit ihrem Schwesterchen raus. Ganz lässig posiert das Geburtstagskind mit einer Sonnenbrille, während die 34-Jährige sie liebevoll von hinten umarmt. Auch Kylie (21) lud eine ganze Galerie von Fotos mit ihrer Sis auf ihrem Account hoch.

Getty Images Kendall Jenner bei der New York Fashion Week 2018

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Kendall Jenner

Instagram / kyliejenner Kendall und Kylie Jenner

