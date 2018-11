Sie sind nicht nur Schwager und Schwägerin, Prinz Harry (34) und Herzogin Kate (36) sind viel mehr als das! Die beiden Royals kennen sich schon seit Jahren – schließlich lernte die heute 36-Jährige Harrys Bruder, Prinz William (36), bereits 2002 an der Universität kennen. Dass Kate für Harry mit der Zeit zu einer echten Bezugsperson geworden ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr – doch wie nahe sie sich wirklich stehen, wussten bislang nur die wenigsten.

"Harry und Kate haben eine sehr herzliche, liebevolle Beziehung [...]. Durch sie lernt er die Sichtweise einer Frau kennen und lernt, einfühlsam zu sein", erklärt die Journalistin Ashley Pearson in dem Dokumentarfilm William and Harry: Brothers in Arms. Dass Harry nun so glücklich mit seiner Meghan (37) ist, daran ist Kate wohl nicht ganz unschuldig. Denn sie soll dem Rotschopf dazu geraten haben, die Liebe zu der einstigen Schauspielerin öffentlich zu machen. Außerdem unterstützte sie ihn offenbar sogar bei der Verlobung.

Kate soll für Harry die "beste Freundin sein, die er nie hatte". Kein Wunder also, dass sie zu den ersten Familienmitgliedern gehörte, die Meghan kennenlernte. "Ich denke, wer auch immer Harry will, muss mit Kate auskommen [...]. Kate ist sehr präsent in seinem Leben und hat immer eine klare Meinung. Auch was die Wahl seiner Frau betrifft", heißt es in der Doku weiter.

STEFAN ROUSSEAU / Getty Images Herzogin Kate, Prinz Harry und Prinz William

GARETH FULLER / Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Meghan und Herzogin Kate im Februar 2018

