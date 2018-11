Ariana Grande (25) begeistert nicht nur ihre Fans: Ihr neuer Song "Tank U, Next" kommt auch bei ihren Showbiz-Kollegen so richtig gut an! Inhaltlich verarbeitet die Sängerin in dem Track ihre verflossenen Beziehungen mit den Rappern Big Sean (30) und Mac Miller (✝26) sowie mit dem Fußballer Ricky Alvarez. Auch ihre kürzliche Trennung von Comedian Pete Davidson (24) ist darin ein Thema. Und wegen des Songs liegt ihr die Musikwelt nun zu Füßen!

"Der eine brachte mir bei, zu lieben. Der andere brachte mir bei, zu ruhen. Und einer lehrte mich den Schmerz. [...] Ich habe geliebt und verloren", lauten die Worte in Arianas Track. Sänger Sam Smith (26) ist hin und weg: "Lord, hab' Erbarmen", schreibt er in seiner Instagram-Story und fügt hinzu: "Ariana Grande, du bist ein Engel. So energetisch auf so viele Weisen. Du bist eine Inspiration für uns alle. Die Stärkste." Top-Manager Scooter Braun (37) zollt ihr in einer etwas kürzeren Message via Insta seinen Respekt: "Ich liebe dich." Und auch Model Gigi Hadid (23) fasst sich kurz: "Ok. Liebe."

Komiker Pete hingegen schienen die Zeilen nicht ganz so gut gefallen zu haben. In der amerikanischen TV-Show "Saturday Night Live" stichelte er ironisch gegen seine Ex-Verlobte: "Aber ich bin immerhin noch einen großartigen Song wert."

Gareth Cattermole / Getty Images Sam Smith bei einem Auftritt in der O2-Arena in London

Jamie McCarthy/Getty Images Gigi Hadid bei der Premiere von "Ocean's 8"

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

