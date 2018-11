Ariana Grande (25) wurde zuletzt von keinem Unglück verschont: Erst die Schießereien in Manchester, dann die Trennung von Rapper Mac Miller (✝26), worauf sie sich kurze Zeit später mit Comedian Pete Davidson (24) verlobte. Dann der Schock: Ihr Ex starb an einer vermeintlichen Überdosis. Ariana war am Boden zerstört, löste sogar die Verlobung mit Pete und trennte sich endgültig von ihm. Pause nach all dem Drama? Fehlanzeige! Ari bringt neue Musik raus und scheint darin die vergangenen Monate verarbeitet zu haben.

Das fünfte Werk der Sängerin soll "Thank U, Next" heißen. Will Ariana damit also mit der turbulenten Zeit abschließen? "Ein neues Kapitel", schrieb die 25-Jährige auf Twitter. "Keine Belastungen, keine Schatten. Nur Liebe, Dankbarkeit, Akzeptanz, Ehrlichkeit, Vergebung und Wachstum", twitterte sie hinterher. Doch "Thank U, Next" ist nicht nur der Titel des gesamten Werkes: Auch ihre neueste Single, in der Ariana ihre Beziehungen und Trennungen mit Mac und Pete thematisiert, trägt diesen Namen. Seit gestern, 3. November, ist sie auf dem Markt.

Komiker Pete ließ es sich nicht nehmen, direkt auf ihre Veröffentlichung zu reagieren: "Ich weiß, einige von Ihnen sind neugierig, wie es zur Trennung kommen konnte. Aber die Wahrheit ist, es geht niemanden etwas an", stellte er bei "Saturday Night Live" klar. "Aber ich bin immerhin noch einen großartigen Song wert", stichelte er weiter.

Jackson Lee / SplashNews.com Ariana Grande in New York City im September 2018

Anzeige

Supplied by WENN.com Pete Davidson bei "Saturday Night Live"

Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de