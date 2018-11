Für die dänischen Royals gehört dieser Termin zum Pflichtprogramm! Seit 1990 findet auf dem Barockschloss Eremitage zum Abschluss der Jagdsaison die alljährliche Hubertusjagd statt. Insgesamt 100 Reiter mussten auch vergangenen Sonntag wieder 32 Hindernisse bestreiten – ein Spektakel, das sich Kronprinz Frederik (50) und seine Mary (46) natürlich nicht entgehen lassen konnten. Mit von der Partie: ihre Kids Prinzessin Isabella (11) und die Zwillinge Vincent und Josephine (7), die dem Event wohl nicht viel abgewinnen konnten. Die drei königlichen Sprösslinge fielen durch ihren Bewegungsdrang auf und vertrieben sich die Zeit mit jeder Menge Unfug!

Gelangweilte Blicke, Gähnen und frech-fröhliche Grimassen – Frederiks und Marys Kids schienen nicht sonderlich begeistert von dem sonntäglichen Familienausflug zu sein. Vor allem die zwei Nesthäkchen schauen auf den entstandenen Aufnahmen etwas bedröppelt drein. Zunächst winkten sie vom Balkon aus zwar brav und durchaus vorzeigbar in die Zuschauermenge. Alle später entstandenen Schnappschüsse sind jedoch weniger für das Familienfotoalbum geeignet. Als die Mama ihrem Sohn etwas zuflüsterte, zog der ihr kurzerhand an den Haaren. Auch seiner Schwester Josephine riss irgendwann der Geduldsfaden: Die Siebenjährige hampelte hibbelig herum und quengelte, was das Zeug hält.

Ihren ältesten Sohn, Prinz Christian (13), hatte das Kronprinzenpaar dieses Mal nicht mit im Schlepptau. Im Gegensatz zu seinen Geschwistern konnte sich der Teenager die Zeit ganz nach seinem Belieben vertreiben. Was haltet ihr von dem Verhalten der Jungspunde? Stimmt ab.

HBG-BILD/face to face/ActionPress Prinzessin Isabella, Prinzessin Josephine, Prinz Vincent und Prinzessin Mary bei der Hubertusjagd 20

HBG-BILD/face to face/ActionPress Prinz Frederik und Prinzessin Josephine bei der Hubertusjagd 2018

HBG-BILD/face to face/ActionPress Prinzessin Josephine, Prinzessin Mary und Prinz Vincent bei der Hubertusjagd 2018

