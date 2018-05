Nicht nur die britischen Royals können gefühlvolle Reden schwingen! Nur wenige Tage nach der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) hatte nun auch das Königshaus von Dänemark allen Grund, die Korken knallen zu lassen: Am Wochenende feierte Prinz Frederik seinen 50. Geburtstag! Zum runden Ehrentag überraschte ihn seine Liebste Prinzessin Mary (46) mit besonders emotionalen Worten – und die brachten Frederik sogar zum Weinen!

Beim großen Gala-Bankett zum Geburtstag ihres Gatten ließ die 46-Jährige ihren Gefühlen freien Lauf: "Du bist mein Ehemann und mein Freund. Mit dir ist mein Leben niemals langweilig. Ich bin so dankbar für unsere Familienmomente, in denen ich mich von dir unendlich geliebt fühle", richtete sie sich an das Geburtstagskind. "Bei dir ist der Raum, in dem mein Herz zu Hause ist." Außerdem sei Frederik der beste Vater, den sich ihre Kinder nur wünschen könnten und er sei nach wie vor auch unfassbar sexy – selbst in Fahrradklamotten! Für den Thronfolger zu viel: Frederik konnte seine Tränen nicht zurückhalten – und wischte seine Augen immer wieder mit einer weißen Serviette trocken.

Die royalen Turteltauben lernten sich 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney kennen und wirken auch nach mittlerweile 14 Jahren Ehe verliebt wie am ersten Tag. Mary wickelte den Blaublüter mit ihrer reizenden Art direkt um den Finger – und zähmte so einen echten Womanizer.

Getty Images Prinz Frederik von Dänemark mit seiner Familie

Ole Jensen/GettyImages Prinzessin Mary, Prinz Frederik und Königin Margrethe von Dänemark

Lennart Preiss / Getty Prinz Frederik und Prinzessin Mary während ihres Besuchs in Deutschland

