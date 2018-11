Silvia Wollny (53) stellte wirklich einen ereignisreichen Abend auf die Beine! Die Elffach-Mami kündigte nach ihrem Promi Big Brother-Sieg vor einigen Wochen an, sich unter anderem mit ihrer Siegprämie für Straßenkinder einzusetzen. Doch nicht nur das: Die Powerfrau organisierte auch das Event "Charity4Kids", um mit prominenter Unterstützung weitere Spenden einzunehmen. Durch den bunten Abend führten nicht nur tolle Live-Musikauftritte – auch ein Antrag der besonderen Art rundete die Veranstaltung ab!

Den anwesenden Kindern und Erwachsenen im Festzelt in Heinsberg heizten unter anderem Live-Acts wie die Schlagerstars Markus Becker oder Willi Herren (43), sondern auch die DSDS-Stars Alphonso Williams (56) und Janina El Arguioui (31) ein. Als weiteren Stargast hatte Silvia Reality-Star Gina-Lisa Lohfink (32) geladen, die mehr als begeistert vom Einsatz der Wollny-Mama war. Im Gespräch mit Promiflash erzählte sie: "Ich finde es so schön, dass die Silvia auch immer helfen will und sie macht und tut echt alles, sie ist einfach ein absolutes Vorbild." Gekrönt wurde der Abend wohl von einem spektakulären Heiratsantrag! Silvias Schatz Harald Elsenbast (58) wurde per Videoschaltung auf die Bühne projiziert – er musste den Abend leider nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus verbringen. Auf der großen Leinwand stellte er seiner Liebsten die Frage aller Fragen und wurde von seiner Angebeteten mit einem "Ja, mein Schatz, ich liebe dich" belohnt.

Silvia hat bereits einen Plan, wie sie das eingenommene Geld nutzen möchte. Dazu hat ihre Tochter Sarah-Jane (20) Promiflash verraten: "Von den Spenden möchte die Mama irgendwo ein Haus mieten und Wohnungen einrichten für diese Straßenkinder, wo sie dann erstmal unterkommen. Und die Mama will denen dann wieder zurück ins Leben helfen mit Ausbildung, eigene Wohnung finden."

P.Hoffmann/WENN.com Markus Becker, Schlagersänger

Schürmann, Sascha Silvia Wollny und ihr Freund Harald

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Reality-TV-Star

