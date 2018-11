Stehen bei diesen Turteltauben bald alle Zeichen auf Nachwuchs? Bei Bauer sucht Frau versuchen auch dieses Jahr wieder zwölf Landwirte ihr Glück in Sachen Liebe. Der bayerische Junggeselle Stephan holte sich die sympathische Steffi auf seinen Hof. Zwischen den beiden knisterte es auf der Hofwoche bereits gewaltig – von innigem Händchenhalten bis zu zärtlichen Po-Patschern. Und anscheinend können sich die beiden auch schon eine gemeinsame Zukunft vorstellen – sie denken über Kinder nach!

Als Stephan seiner Angebeteten seinen riesigen Esstisch inklusive diverser Stühle präsentierte, gab der Farmer zu verstehen: "Für vier Bambinos, Kinder mag ich schon gerne. So zwei, vier, sechs oder acht!" Der Single wünscht sich unbedingt eine Familie – und hat auch schon ein leeres Zimmer im Haus für Nachwuchs bereitgestellt. "Ich hoffe, dass ich bald eine Familie mit Steffi planen kann, sie ist eine tolle Frau, das passt einfach", erzählte er verlegen. Die Blondine ist von dieser Idee nicht abgeneigt – doch sie lässt sich damit lieber noch etwas Zeit und will ihren Bauern besser kennenlernen. "Ich mag auch mal Kinder haben, aber nur, wenn die Umstände auch wirklich passen."

Stephan hat seine Steffi auch bereits in eine Kapelle geführt, in der er gerne einmal heiraten würde. Vorm goldenen Altar in der kleinen Kirche beteuerten die beiden ihre Zuneigung füreinander. "Stephan sorgt dafür, dass mein Herz jeden Tag höher schlägt, ich könnte mich in ihn verlieben", schmunzelte Steffi.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Stephan und Steffi von "Bauer sucht Frau"

