Verrückter als bei den MTV EMAs geht es wohl kaum! Gestern wurden in der spanischen Stadt Bilbao die European Music Awards verliehen – strahlende Gewinnerin der Preisverleihung war Sängerin Camila Cabello (21), die insgesamt vier Statuen einheimste. Auf der Bühne sorgten unter anderem Janet Jackson (52) und Halsey (24) für die Stimmung. Schauspielerin Hailee Steinfeld (21) führte derweil durch den Abend. Die eigentliche Show begann allerdings schon vorab: Promiflash zeigt euch die verrücktesten Outfits vom roten Teppich!

Den dramatischsten Auftritt legte wohl Nicki Minaj (35) hin. Die Rapperin erschien nicht nur in einer glitzernden Robe in Gold und Silber, sondern wählte als Accessoire eine venezianisch anmutende Maske, die sie sich ab und zu effektvoll vors Gesicht hielt. Auffällig war auch die Kleiderwahl von Sängerin Bebe Rexha (29): Die "Meant to Be"-Interpretin präsentierte sich in einem roten Latex-Outfit mit XXL-Schulterpolstern.

Unter den Männern stach vor allem Model Jon Kortajarena (33) hervor. Der spanische Hottie hatte sich zwar für einen klassischen schwarzen Anzug entschieden, kombinierte dazu jedoch kein Hemd, sondern ein Oberteil mit auffälligem Muster und V-Ausschnitt. Ob er damit den Preis für das verrückteste Outfit bei den Männern gewinnt? Konkurrenz könnte er höchstens von Schauspieler Terry Crews (50) bekommen, der zu der Preisverleihung in einer Samt-Hose und einem dazu passenden Jackett erschien.

