Eigentlich müssten Rocco Stark (32) und seine Nathalie in Liebesdingen gerade mehr als glücklich sein. Erst im Juni gaben sich der Schauspieler und seine damalige Freundin das Jawort. Sogar einen gemeinsamen Social-Media-Kanal führt das Paar seitdem. Doch wegen Nathalies immer wieder fehlender Präsenz auf diesem Doppel-Account dichten Fans den beiden ständig eine Trennung an. Promiflash verrät der Boltenhagener jetzt, wie er mit solchen Vermutungen umgeht!

Eigentlich kann Rocco sogar ein wenig nachvollziehen, wieso seine Community sich ständig um den Verbleib von Nathalie sorgt. Er macht Instagram dafür verantwortlich. "Es ist ja nicht die Realität. Die Leute sehen nur durch so ein kleines Fenster einen kleinen Teil aus deinem Leben und denken ja wirklich, sie wissen über alles Bescheid und das ist ja nicht der Fall", gibt der Besitzer eines Modegeschäfts im Interview zu bedenken.

Es sei eben in der medialen Welt nicht immer alles so, wie es scheint. Nathalie und er seien nicht getrennt, nur weil sie nicht jeden Tag in seiner Story zu sehen ist. Genauso wenig seien alle Paare überglücklich, die sich immer nur überglücklich zeigen. Abgesehen davon machen sich Roccos Fans ebenso viele Sorgen, wenn er selbst eine Social-Media-Pause einlegt: "Das war genauso, als ich gar nichts gepostet habe. Da kam sofort: 'Geht's dir gut? Bist du krank? Was ist los?'"

