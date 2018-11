Mitte Oktober wurde bekannt, dass Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ihr erstes Kind erwarten. Seitdem setzt der Neu-Royal bei öffentlichen Events seinen Babybauch gekonnt in Szene. Immer wieder präsentierte sich die ehemalige Schauspielerin auf ihrer 16-tägigen Reise durch Australien und Ozeanien in kurzen Kleidchen – wie Herzogin Kate (36) während der drei Schwangerschaften. Hat sich Meghan etwa von ihrer Schwippschwägerin inspirieren lassen? Eine Fashion-Expertin erklärt das Phänomen der kürzeren Outfits schwangerer Royals!

Während sich die Herzogin von Cambridge in anderen Umständen befand, setzte sie vor allem auf Röcke und Kleider, die ihre Beine in den Vordergrund stellten. Genau diesen Stil soll sich die einstige Suits-Darstellerin auch zunutze machen. "Sie wird wahrscheinlich einen ziemlich großen Babybauch haben, weil sie doch eher zierlich gebaut ist. Also liegt es ziemlich nah, dass sie mehr ihre Arme und Beine in den Fokus stellt, damit sie eine schöne Sil­hou­et­te hat", brachte es die Gründerin von Kates Umstandsmode-Label Seraphine, Cecile Reinaud, in einem Interview mit InStyle auf den Punkt.

Mittlerweile sind aber einige Bewunderer der britischen Krone ziemlich genervt von Meghans Schwanger-Show, obwohl die Herzogin erst im fünften Monat ist. Während ihrer ersten offiziellen Auslandsreise tätschelte die 37-Jährige ständig ihr wachsendes Bäuchlein. Einem Twitter-User platzte daraufhin der Kragen: "Die Welt hat begriffen, dass du schwanger bist, Meghan! Schalt' einen Gang runter!"

Dominic Lipinski - Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Neuseeland 2018

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate während ihrer zweiten Schwangerschaft im März 2015

Getty Images Herzogin Meghan auf Tonga

