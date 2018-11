Sing meinen Song kehrt auch 2019 auf die Bildschirme zurück! In den vergangenen Jahren mauserte sich das Format, in dem bekannte Musiker wie Lena Meyer-Landrut (27), Xavier Naidoo (47) oder Sarah Connor (38) Songs ihrer Kollegen interpretierten, zu einem waschechten Quotenerfolg. Daher ist es keine große Überraschung, dass der Sender Vox auch weiterhin an dem Tauschkonzert festhält. Sogar der Cast für die sechste Staffel steht bereits fest!

Auch im kommenden Jahr erwartet die Fans bei "Sing meinen Song" wieder ein bunter Mix der Musikgenres. Während dank Johannes Oerding (36) und Wincent Weiss (25) beispielsweise Popsongs mit deutschen Texten vertreten sein werden, wird der belgische Chartstürmer Milow (37) für internationales Flair sorgen, seinen letzten Deutschland-Auftritt hatte der Sänger im September bei Kaarst Total. Álvaro Soler (27) wird mit seinen Latin-Beats zudem mächtig Tanzstimmung verbreiten. Durch die Teilnahme der relativ unbekannten Metal-Sängerin Jennifer Haben wird es in Südafrika wohl auch etwas wilder zur Sache gehen. Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauer auf ein Wiedersehen mit einem vertrauten Gesicht freuen: Jeanette Biedermann (38) wird beim Tauschkonzert ihre Rückkehr auf die Bühne feiern. Nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums 2009 wurde es deutlich ruhiger um die Blondine.

Auch der Posten des Gastgebers wird neu besetzt: Kein Geringerer als Michael Patrick Kelly (40) tritt in die Fußstapfen von Mark Forster (34). Paddy kennt sich mit dem Format bestens aus: Vor zwei Jahren nahm der Musiker selbst am Tauschkonzert teil und begeisterte mit seinen Performances die Zuschauer.

P.Hoffmann/WENN.com Wincent Weiss beim ECHO

Getty Images Jeanette Biedermann bei der "Aufguss"-Premiere in München

Brian Dowling / Getty Images Michael Patrick Kelly beim Tribute to Bambi 2017

Ralf Succo/WENN.com Johannes Oerding bei der Echo-Verleihung 2016 in Berlin

Carlos Alvarez/Getty Images Álvaro Soler, Sänger

Heilemania Jennifer Haben, Sängerin und "Sing meinen Song"-Star

Carlos Alvarez/Getty Images Milow in Madrid



