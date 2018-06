Trotz der zuletzt schwächelnden Quoten geht die TV-Show Sing meinen Song in die nächste Runde und wird im kommenden Jahr erneut über die Bildschirme flimmern. Kurz nach dem Finale der fünften Staffel gab dies der Fernsehsender VOX bekannt. Doch welche Musiker werden sich in der Fortsetzung an die Hits ihrer Kollegen wagen, um ihnen einen neuen musikalischen Schliff zu verpassen? Promiflash wagt einen Blick in die Zukunft und präsentiert potenzielle Kandidaten!

Mit Mary Roos (69) war in diesem Jahr bei "Sing meinen Song" zum ersten Mal eine Vertreterin der Schlagerwelt mit dabei. In ihre Fußstapfen könnten ihre jüngeren Kolleginnen Vanessa Mai (26) oder Beatrice Egli (30) treten. Beatrice startete nach ihrem DSDS-Sieg 2013 ihre Musikkarriere, Vanessa hat trotz ihres noch recht jungen Alters bereits fünf Platten veröffentlicht und würde mit ihren Gute-Laune-Liedern sicher das Schunkelfieber in der Show entfachen.

Auch wer kein Solokünstler, sondern Frontfrau oder Frontmann einer mehrköpfigen Truppe ist, hat gute Chance auf eine Einladung. Die erfolgreichen Zeiten von Ich + Ich, Juli, Sportfreunde Stiller oder Rosenstolz liegen etwas länger zurück. Durch eine Teilnahme würden sie enorme Aufmerksamkeit genießen und ein Neustart wäre möglich.

Samu Haber (42), Stefanie Heinzmann (29) oder Angelo Kelly (36) würden internationalen Wind in die Show bringen. In der Vergangenheit meisterten Paddy Kelly (40) und Rea Garvey (45) – die beide irische Wurzeln haben – die deutschsprachigen Songs ihrer Kollegen mit Bravour und zeigten damit eine ganz neue Seite von sich.

Clueso (38), Tim Bendzko (33) oder Shooting-Star Wincent Weiss (25) passen perfekt in die Riege der nationalen Pop-Poeten, die mit ihren deutschsprachigen Songs Konzerthallen füllen. "Feuerwerk", "Keine Maschine" oder "Gewinner": Immer wieder produzieren diese Singer-Songwriter richtige Ohrwürmer – da ist Mitsingen garantiert.

Regelmäßig nimmt auch ein Rapper oder Hip-Hop-Star Platz auf der Kandidaten-Couch. Sido (37), Max Herre (45) oder Kay One (33) haben schon TV-Luft geschnuppert – als Castingshow-Juroren bei The Voice of Germany.

Für einen besseren Überblick klickt euch durch die Bildergalerie und stimmt am Ende ab: Wen würdet ihr gerne bei "Sing meinen Song" 2019 sehen?

Promiflash Vanessa Mai, Schlagersängerin

WENN.com Beatrice Egli in der ARD-Show "Heimlich! Die große Schlager-Überraschung"

Andreas Rentz/Getty Images Clueso beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf

Thomas Lohnes/Getty Images Tim Bendzko beim Radio Regenbogen Award im Europapark in Rust

P.Hoffmann/WENN.com Wincent Weiss beim ECHO

Wenn.com Musiker Sido

Christian Marquardt/Getty Images Max Herre beim Musikautorenpreis in Berlin

Andreas Rentz / Getty Images Kay One bei der Lambertz Monday Night

Schultz-Coulon/WENN Samu Haber bei einer Veranstaltung in Hamburg

Instagram / stiflti Stefanie Heinzmann, Sängerin

Sascha Steinbach/Getty Images Angelo Kelly in der RTL-Show "It Takes 2" im November 2017

Sean Gallup/Getty Images Annette Humpe und Adel Tawil, Mitglieder von Ich + Ich

Instagram / sportfreundestiller Sportfreunde Stiller

Andreas Rentz/Getty Images Juli

WENN Rosenstolz beim ECHO 2006



