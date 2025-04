Mieze Katz widmet ihrem Papa (†) "Sing meinen Song"-Auftritt

Die zwölfte Staffel von Sing meinen Song ist am 22. April gestartet – und es gibt direkt einen sehr emotionalen Moment. Beim Auftakt der Show covert Mieze Katz (45) den Song "Vater" von Bosse, der 2021 als Dankeschön für seinen Papa entstand. Für die MIA.-Frontfrau hat der Hit auch eine besondere Bedeutung: Ihr Vater ist bereits verstorben. "Ich habe das Lied zum ersten Mal im Café gehört und musste weinen, weil ich meinen Papa schon verloren habe", erklärt sie und ergänzt: "Ich dachte, ich wäre fein mit allem, wenn so jemand geht. Es tut weh, aber gehört halt zum Leben dazu. Dann kam dein Song und da habe ich gemerkt, dass ich ganz schön sauer bin, dass er nicht mehr da ist."

Nach ihren emotionalen Worten überträgt Mieze ihren Schmerz in ihre Performance, die ihre Kollegen sofort zu Tränen rührt. Für ihren Auftritt gibt es Standing-Ovations und die Musiker fallen der sichtlich bewegten Sängerin um die Arme. Es kullern sogar Tränen, während Madeline Juno (29) betont: "Maus, dein Papa kann so stolz auf dich sein." Rapper Finch (35) merkt zudem im Einzelinterview gerührt an: "Ich war wie ein unbeholfenes Kind, ich wusste nicht, stehe ich auf? Feier ich ab? Das ist nichts, wo ich Party zu mache, aber aus Respekt dafür stehst du dann auf. Habe mich da ein wenig defensiv zurückgehalten. Hat was ausgelöst in mir."

Mieze Katz ist in der Musikszene vor allem als Frontfrau von MIA. bekannt. Aber auch durch ihre Rolle als Jurorin bei DSDS im Jahr 2014 ist sie vielen im Gedächtnis geblieben. Neben ihrer Karriere als Sängerin ist Mieze aber vor allem eines: zweifache Mama. Wie sehr es sie schmerzt, dass ihr Vater die Geburt ihrer beiden Kinder nicht miterlebte, deutete sie vor ihrer "Sing meinen Song"-Performance mit den traurigen Worten an: "Mein Papa ist auch ein bisschen zu früh verstorben. Er hat seine Enkel zum Beispiel nicht mehr mitbekommen und da habe ich so gedacht: Wenn du besser auf dich geschaut hättest, wärst du vielleicht noch da."

RTL / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast 2025

Instagram / miezekatz.official Sängerin Mieze Katz, März 2025