Pierre-Michel Lasogga ist ein wahrer Publikumsliebling! Auf all seinen bisherigen Profistationen spielte sich der Fußballer in die Herzen der Fans. Egal ob in Berlin, Leeds oder Hamburg: Der bullige Stürmer wusste stets mit seinen Malocher-Qualitäten zu überzeugen und die Zuschauer mit seinen Toren in Ekstase zu versetzen. Doch in Sachen Liebe ist der Kicker nicht ganz so selbstsicher: Bei seiner Partnerin Sally Wohlers machte er zwar den ersten Schritt, das aber recht unbeholfen.

Wie das Paar jetzt im Interview mit Bild offenbarte, sei ihre erste Begegnung sehr amüsant gewesen – zumindest für sie. "Bei Sally habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und sie in einem Café angesprochen. Ich glaube, das habe ich dann auch einigermaßen cool gemacht, oder?", fragte der ehemalige U-21-Nationalspieler. "Na ja, etwas tollpatschig war es schon, wie du da auf mich zukamst. Aber verdammt süß", erwiderte die Brünette daraufhin. Nach einem kurzen Gespräch haben sie ihre Telefonnummern ausgetauscht und so nahm die Liebe der beiden ihren Lauf.

Mittlerweile sind die Hamburgerin und der gebürtige Gladbecker seit über drei Jahren zusammen – und auch nicht mehr alleine. Ihre Tochter Milou feierte gerade ihren ersten Geburtstag: "Unsere kleine Prinzessin ist das größte Geschenk überhaupt. Sie tröstet mich auch nach Niederlagen. Da reicht schon ein kleines Lächeln von ihr", verriet der HSV-Stürmer.

