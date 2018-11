Im September starb Mac Miller (✝26) an einer versehentlichen Überdosis. Nur drei Monate zuvor hatten sich der US-Rapper und Sängerin Ariana Grande (25) getrennt. Immer wieder gedenkt die 25-Jährige ihres Ex' – oder wird an ihn erinnert: Vor Kurzem ist ein Clip aufgetaucht, in dem Mac einen ihrer Songs anhört. Aufgenommen wurde das Instagram-Live-Video im August, als die beiden längst kein Paar mehr waren. Doch wie reagiert Ari auf diese Nachricht quasi aus dem Jenseits?

Auf Twitter schickte ein Fan der Chartstürmerin einen kurzen Ausschnitt des Clips, in dem Mac in einem Auto sitzt und im Hintergrund der Titel "R.E.M" ihrer aktuelle Platte "Sweetener" läuft – trotz Liebes-Aus feierte er ihre Hits und unterstützte ihre Karriere. Ariana ist tief getroffen und berührt von diesem unerwarteten Lebenszeichen: "Seine Stimme und sein Lachen. Er sollte hier sein. Danke, dass du das gefunden hast"

In ihrer neusten Nummer "Thank U, Next" thematisiert die Zopfträgerin ihre Verflossenen und widmet Malcolm McCormick, wie Mac mit bürgerlichem Namen hieß, emotionale Zeilen: Sie bezeichnet ihn als "Engel", bei dem sie sich gerne noch einmal bedanken würde.

Instagram / arianagrande Rapper Mac Miller und Sängerin Ariana Grande

Anzeige

CapitalPictures/face to face/ActionPress Mac Miller bei einem Auftritt in Las Vegas

Anzeige

BFA/ActionPress Mac Miller beim Meadows Music and Arts Festival

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de