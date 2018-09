Sie kann ihre Gefühle nicht mehr für sich behalten! Sarah Lombardi (25) schwebt seit mehreren Monaten auf einer Liebes-Wolke. Der Grund: Ihr neuer Freund Roberto! Ihre Liebe zu dem Berliner machte die "Genau hier"-Interpretin im Juni öffentlich. Zwar postete die ehemalige DSDS-Finalistin seitdem immer wieder süße Pärchen-Schnappschüsse, doch in der Öffentlichkeit hielt sie sich sehr bedeckt, wenn es um ihre Beziehung ging – bis jetzt! Sarah erklärte nun so offen und ausführlich wie noch nie, was sie an ihrem Roberto liebt.

Die 25-Jährige kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus, als sie mit Bild über den neuen Mann an ihrer Seite spricht: "Er ist offen, ich kann mit ihm über alles reden. Er ist verständnisvoll und liebt mich so, wie ich bin. Er bringt mich zum Lachen und ist überhaupt nicht oberflächlich", charakterisiert sie ihren Mr. Right verliebt. Roberto verkörpere außerdem bestimmte Werte, die ihr wichtig seien. "Er ist ein Herzensmensch", fasst sie liebevoll zusammen.

Wie ernst es die Kölnerin mit ihrem aktuellen Partner meint, beweist auch diese Tatsache. Die Turteltauben machen bereits gemeinsam Ferien – und Alessio (3), der Sohn, der Sängerin, ist auch mit dabei. "Sarah ist mit ihrem neuen Freund und Alessio in Griechenland auf Familienurlaub", erzählte eine Quelle exklusiv gegenüber Promiflash.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto im Movie Park

Promiflash Sarah Lombardi mit Roberto und Alessio im Urlaub

