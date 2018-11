Huch, da ist wohl jemand ganz schön nachdenklich! In den vergangenen Monaten standen die Zeichen bei Anwar Hadid (19) und Kendall Jenner (23) eigentlich auf Beziehung. Immer wieder zeigten sich das Model und der Bruder von Gigi Hadid (23) zusammen. Mittlerweile scheint sich das Liebeskarussell allerdings schon wieder gedreht zu haben, denn Kendall verbringt im Moment auffällig viel Zeit mit Ex-Freund Ben Simmons. Und Anwar? Der hat an dieser Entscheidung gegen ihn offenbar ganz schön zu knabbern!

Während Kendall wieder in vertrauten Gewässern schwimmt, lässt sie Anwar mit gebrochenem Herzen zurück. Auf seinem Instagram-Profil gab sich der 19-Jährige jetzt jedenfalls ziemlich melancholisch. In seiner Story veröffentlichte er direkt mehrere tiefsinnige Sprüche: Ob er mit "Ich frage mich, ob ich jemals so sehr geliebt werde, wie ich liebe" oder "Warum bist du immer noch in meinen Gedanken?" auf seine Verflossene anspielt? Auch ein Foto von einem Tattoo gibt Anlass zur Spekulation: "Eine Frau ist gefährlicher als eine geladene Pistole", lautet die Message der Körperkunst.

Ein weiteres Indiz: Die Insta-Account-Poesie postete Anwar unmittelbar, nachdem TMZ Aufnahmen von der Kardashian-Jenner-Schwester mit ihrer On-Off-Flamme bei einem Basketballspiel in Philadelphia veröffentlicht hatte. Angeblich soll Anwar bis über beide Ohren in die Brünette verliebt gewesen sein und immer wieder versucht haben, sie mit romantischen Einfällen um den Finger zu wickeln – offensichtlich handelte es sich aber um vergebliche Liebesmüh.

Neilson Barnard / Getty Images; Instagram / bensimmons Kendall Jenner und Ben Simmons

Anzeige

Splash News Kendall Jenner, Model

Anzeige

Instagram / anwarhadid Model Anwar Hadid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de