Jesy Nelson (27) ist wieder auf dem Markt! Beruflich führt die Sängerin derzeit ein Leben auf der Überholspur. Zusammen mit ihrer Girlgroup Little Mix stürmte sie nicht nur die Charts, sondern stellte mit den Einnahmen aus ihrer "The Glory Days"-Tour sogar einen neuen Rekord auf. Doch während es karrieretechnisch ziemlich rund für Jesy läuft, scheint es in der Liebe nicht so recht klappen zu wollen: Jetzt wurde bekannt, dass sich Jesy nach 16 Monaten Beziehung von ihrem Freund Harry James getrennt hat!

Gegenüber The Sun bestätigte nun ein Insider das Liebes-Aus der beiden. Zuvor hatten bereits zahlreiche Fans über ein mögliches Ende ihrer Beziehung spekuliert. Der Grund: Auf dem Instagram-Profil des Popstars finden sich seit Neuestem keine süßen Pärchenbilder mehr. "Jesy und Harry haben ihre Zeit zusammen genossen, aber sie haben entschieden, die Sache zu beenden", berichtete die Quelle. "Es gibt keine feindseligen Gefühle zwischen den beiden und sie bleiben gute Freunde – nur im Moment macht es Sinn, dass sie sich trennen."

Jesy und Harry wurden das erste Mal im Juli 2017 gemeinsam in einem Urlaub auf Mykonos gesichtet und zeigten sich seither immer wieder total verliebt in der Öffentlichkeit. Ab sofort möchte Jesy ihr Privatleben aber vorerst hinten anstellen und sich stattdessen lieber in die Arbeit stürzen: "Jesy ist im Arbeitsmodus vor der Veröffentlichung des neuen Albums 'LM5' von Little Mix und sie ist glücklich, sich auf die Auftritte mit den Mädels und die Promotion konzentrieren zu können."

ANDER GILLENEA/AFP/Getty Images Little Mix bei den EMAs

Anzeige

Splash News Jesy Nelson und Harry James im April 2018

Anzeige

Splash News Jesy Nelson und Harry James bei den BRIT Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de