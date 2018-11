Bonnie Strange (32) kann ihr Glück kaum fassen! In den vergangenen Monaten hat sich die Influencerin vor allem auf ihr Privatleben konzentriert. Im Mai erblickte ihre Tochter Goldie Venus das Licht der Welt. Doch nun will das Model beruflich wieder richtig durchstarten und meldet sich mit einem echten Kracher zurück! Die Blondine ziert das aktuelle Playboy-Cover – und damit wird ein lang gehegter Wunsch Wirklichkeit!

In der neuesten Ausgabe des Hochglanzmagazins dürfen sich Bonnies Fans über jede Menge erotische Bilder des Social-Media-Sternchens freuen. Mit dem Nacktshooting kann die 32-Jährige endlich einen Punkt auf ihrer To-do-Liste abhaken. "Mein großer Traum war es schon immer, irgendwann ein riesiges Haus in einer warmen Gegend zu haben, mit einer Rondell-Einfahrt, wo man auf der Treppe stehen und Leuten zum Abschied winken kann. Und in der Eingangshalle hängt ein großes Bild von mir: mein Playboy-Cover. Das wollte ich schon immer. Ich finde das so geil", schwärmt die gebürtige Russin im Playboy-Interview von der Fotosession.

Mit dem hüllenlosen Posieren vor der Kamera hatte Bonnie allem Anschein nach keine Probleme. Auch auf ihrem Social-Media-Kanal zeigt sie sich hin und wieder in freizügigen Looks. "Für mich spielt Nacktheit keine große Rolle. Auch wenn ich bei Instagram Bilder hochlade, die sexy sind, geht es mir dabei vor allem um Ästhetik. Das hat für mich nicht viel mit Sexualität zu tun. Es geht um Selbstbewusstsein und die Freude an der Kunst", erklärt sie ihre Sicht der Dinge.

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange auf Ibiza 2018

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange mit ihrer Tochter Goldie Venus Weilert

AEDT/WENN.com Bonnie Strange in Berlin

