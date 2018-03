Die Schwangerschaft hat dieser Bald-Mama ein ganz schön heißes Makeover verpasst! Im Januar überraschte It-Girl Bonnie Strange (31) ihre Fans mit einer erfreulichen Nachricht: Sie und ihr Liebster Leebo Freeman bekommen ihr erstes gemeinsames Kind. Mit regelmäßigen Uploads lässt die werdende Mutter ihre Follower an ihrer Reise ins Familienglück teilhaben. Zwei üppige Vorzüge ihrer Kinderüberraschung haben es der Moderatorin gerade besonders angetan!

Bonnies aktueller Upload auf Instagram könnte zahlreiche Kinnladen zum Fallen bringen: "Ich langweile mich einfach viel zu schnell", kommentiert die Blondine ihren Schnappschuss, auf dem sie ihre brandneue Frisur zeigt. Aber nicht nur begeisterte Fashionistas haben etwas zu gucken, denn die Bobfrisur mit frisch nachgeschnittenem Pony ist nicht das Einzige, was auf dem Foto für Stielaugen sorgt. Offenbar hatte Bonnie auch von ihren BHs die Nase voll. Auf dem Pic verdeckt sie ihre Brüste mit nichts anderem als ihren Händen!

Ihre Freiluftliebe verwundert wenig: Bereits in einigen anderen Uploads hatte sie von ihrer parallel zum Bauch wachsenden Oberweite geschwärmt. "Danke für die Boobies, Baby", freute sich die Designerin. Und was haltet ihr von Bonnies neuer Frisur? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Bonnie Strange Leebo Freeman und Bonnie Strange im Ermelerhaus

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Designerin

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange in der 32. Schwangerschaftswoche

