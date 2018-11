Sophia Vegas (31) ist hochschwanger und trotzdem sieht man es ihr noch nicht wirklich an. Obwohl sich die einstige Dschungelcamp-Kandidatin bereits im sechsten Monat befindet, ist nicht der geringste Babybauch erkennbar. Auch auf Umstandsmode kann die Reality-Darstellerin problemlos verzichten. Jedenfalls bis jetzt: Langsam aber sicher zeigt sich eine kleine Mini-Wölbung – auf die Sophia nun sogar zum allerersten Mal angesprochen wurde.

Erst vor wenigen Tagen präsentierte die werdende Mama ihre superschmale Wespentaille. Von der muss sich Sophia in nächster Zeit jedoch vorerst verabschieden: Auf einem ihrer neuesten Instagram-Schnappschüsse posiert die 31-Jährige seitlich vor der Kamera und erstmals ist die wachsende Kugel deutlich zu erahnen! "Jetzt verstehe ich, warum ich gestern das erste Mal angesprochen worden bin, ob ich schwanger bin, nachdem ich mich zur Seite gedreht habe", musste die Promi Big Brother-Teilnehmerin selbst über ihren Post lachen.

Generell scheint sich Sophia mit jedem Tag mehr an ihre neue Rolle als Mutter in spe zu gewöhnen – auch, wenn ihr das noch immer etwas schwer fällt. So muss sie ihr Liebster und der baldige Papa Dan Charlier zu genügend Pausen zwingen. Sonst scheint sich die fleißige Unternehmerin noch zu übernehmen.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, November 2018

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier und Sophia Vegas

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas in Kalifornien

