Krasser Fail oder gewollte Werbung? Sängerin Ariana Grande (25) musste erst kürzlich den Tod ihres Exfreundes Mac Miller (✝26) verkraften – er verstarb an einer Suchtmittelüberdosis. Kurz darauf trennte sich die Musikerin von ihrem Verlobten Pete Davidson (24). Die Schmerzen der vergangenen Monate soll sie in neuer Musik verarbeitet haben – ihr fünftes Album "Thank U, Next" steht in den Startlöchern. Doch die Fans der 25-Jährigen konnten am Dienstag nicht nur Aris offiziellem neuen Song lauschen – sondern auch noch unveröffentlichten Hits!

Denn es wurden eigentlich noch geheime Songs der "Side to Side"-Interpretin auf dem Streaming-Portal Spotify geleaked, wie das Magazin Seventeen berichtete. Unter dem Pseudonym "Zandhr" wurden die Lieder publiziert und konnten wenige Stunden von den Fans gehört werden, bevor sie wieder offline genommen wurden. Unter den Ari-Supportern kamen schnell danach im Netz Gerüchte auf, wer für die Veröffentlichung verantwortlich war. Etliche Nutzer verdächtigten die Musikerin selbst! "Ari ist die einzige Person, die das legal rausbringen kann, es musste also sie sein", schrieb unter anderem ein Unterstützer auf Twitter.

Ob Ariana wirklich die Übeltäterin war? Immerhin rührt die 25-Jährige gerade auf ihren Social-Media-Kanälen mächtig die Werbetrommel für ihr neues musikalisches Werk – mit Erfolg! Die Single "Thank U, Next" hält schon jetzt den Rekord für den meistgehörten Track an einem Tag in der Spotify-Geschichte.

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Anzeige

Kevin Winter / Getty Images Ariana Grande beim iHeartRadio Music Festival 2016

Anzeige

Getty Images Ariana Grande beim iHeartRadio Wango Tango 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de